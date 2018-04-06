Кировский государственный медицинский университет отпраздновал 31-ую годовщину со дня основания

6 апреля во Дворце культуры «Родина» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 31-ой годовщине со дня основания Кировского государственного медицинского университета, одного из самых молодых медицинских вузов страны.

Дмитрий Курдюмов зачитал поздравительный адрес от губернатора Кировской области Игоря Васильева , в котором прозвучало, что на базе учреждения создан крепкий научный и кадровый потенциал, позволяющий вузу прочно занимать достойное место среди самых успешных образовательных учреждений области и страны.

«Сегодня университет по праву можно назвать «кузницей кадров». Знания, получаемые студентами в стенах медицинского университета, помогают на самом высоком уровне выполнять свой профессиональный долг. Во многом — благодаря профессорско-преподавательскому коллективу вуза, сохраняющему лучшие традиции своих предшественников», — говорилось в послании главы региона

Дмитрий Курдюмов также отметил, что для него большая честь в день рождения родной альма-матер стоять на сцене и произносить слова поздравления.

«Профессия врача — это благородная профессия, и, несмотря на высокие требования, которые наше общество предъявляет сейчас к медицинскому искусству, мы всегда будем на острие, в авангарде работы с жителями Кировской области и России , — подчеркнул заместитель председателя правительства. — Здравоохранение очень быстро меняется, еще год назад я стоял на этой сцене и не мог предположить, какие изменения произойдут, например, в сфере IT. Впереди — огромные планы, о которых мы будем вам рассказывать, а вы будете воплощать это в жизнь».

За 31 год своего существования вуз прошёл путь от филиала, института, академии до университета. Сегодня в учебном заведении на четырех факультетах — лечебном, педиатрическом, стоматологическом и социально-экономическом — обучается более 2600 студентов. И. о. ректора КГМУ Лев Железнов поздравил коллектив с Днем университета и отметил, что путь, который прошел вуз, — это годы упорной работы, научного и творческого поиска, заслуженного признания и успешной практической деятельности.

«Прекрасные традиции, заложенные при основании высшей медицинской школы на вятской земле, сделали университет ведущим научным образовательным центром, известным не только в Кировской области, но и далеко за ее пределами. Мы гордимся своими научными школами, преподавателями, выпускниками, среди которых — талантливые врачи и прекрасные ученые, общественные деятели и крупные руководители. Мы возлагаем большие надежды на наших выпускников, которые способны, сохраняя все лучшее, вывести университет на качественно новый уровень развития», — подчеркнул Лев Железнов.

Как отметил министр здравоохранения региона Андрей Черняев, 31 год для университета — это пора дерзаний, новых открытий и свершений. Он также подчеркнул, что областное министерство здравоохранения выстроило плодотворную работу с вузом. Так, на базе университета проходит подготовка управленческих кадров, в настоящее время к обучению приступил второй поток слушателей. Помимо этого, важной сферой взаимодействия является ежегодная работа по качественному распределению выпускников, которая будет продолжена и в дальнейшем.

На мероприятии сотрудникам и студентам учебного заведения вручили награды различного уровня, а также подвели итоги ежегодного конкурса ко Дню университета, наградили лучшие кафедры, группы, ученых и ветеранов вуза.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области