«Цыпочки и крошки»: студенты «Вышки» взбунтовались против конкурса красоты

Более 600 студентов и сотрудников Высшей школы экономики выступили против конкурса красоты «Мисс НИУ ВШЭ». Их возмутила реклама конкурса, где девушек называли богинями, крошками, бомбами и конфетками.

Организаторы стремились привлечь участниц конкурса с помощью объявлений вроде: «Ассоциация булочников России потеряла свою крошку. Просьба всем крошкам писать на почту… С уважением, самое масштабное шоу Вышки».

Некоторые студенты заявили, что это оскорбляет женщин и заставляет относиться к ним исключительно как к сексуальному объекту.

Группа студентов составили открытое письмо к администрации Высшей школы экономики. Они потребовали лишить организацию «Мисс НИУ ВШЭ» статуса студенческой, запретить использовать на конкурсе бренд и товарные знаки учебного заведения, а также уничтожить рекламную продукцию, «направленную на объективацию и унижение человеческого достоинства».

«Высшая школа экономики позиционирует себя как открытый, демократичный и прогрессивный университет, в котором нет места унижению человеческого достоинства и любым формам дискриминации. Конкурсы красоты основаны на субъективной оценке людей по внешности и сексуальной привлекательности. Мы выступаем против того, чтобы красота в университете являлась критерием, определяющим успешность студента или студентки. Мы убеждены, что ни женскую, ни мужскую красоту нельзя ранжировать в ходе «соревнования», которое отделяет внешний облик от личности», — говорится в письме.

Один из активистов, студент факультета социальных наук Никита Понарин рассказал «Ридусу» , что конкурс позиционировался как шоу талантов, но затем отступил от этой концепции.

«Они заявлены в документах, как «общеуниверситетское шоу талантов», но фактически везде указывают, что они — конкурс красоты, и всячески акцентируют внимание на физической красоте девушек. Это прямое нарушение порядка функционирования студенческих организаций», — объяснил он.

Молодой человек подчеркнул, что выступает не за отмену конкурса, а за запрет на использование бренда ВШЭ.

Мы не требуем отмены конкурса, только отказа от использования им какой-либо связи с ВШЭ. Мы хотим лучшего для своего вуза и для нас очевидно, что клеймо конкурса красоты и их агрессивная сексистская кампания, сравнивающая девушек с «цыпочками», абсолютно неприемлемы для репутации Вышки, отметил собеседник «Ридуса».

Некоторые студенты не поддержали активистов. Одна из девушек написала Понарину — мол, почему красавицы, которые работают над своей «фигурой, прической и кожей», не могут принять участие в конкурсе и получить приятный титул.

Другие напротив назвали действия активистов отличной инициативой.

Один из организаторов конкурса сообщил «Ридусу», что конкурс будет проводиться несмотря на протесты некоторых студентов. Заявки на «Мисс ВШЭ» принимаются до 13 апреля, а финал конкурса запланирован на июнь.

В группе конкурса «ВКонтакте» организаторы в шутку предложили активистам провести «Конкурс душевной красоты». Участники будут стараться любимыми способами вызвать симпатию, дефилировать в компании щенят, а победителем станет обладатель «самой широкой души».

Конкурс «Мисс ВШЭ» уже не первый раз вызывает протесты борцов за права женщин. В 2017 году студенты и феминисты провели пикет у концертного зала «Королевский», где проходил финал конкурса «Мисс ВШЭ». Они держали плакаты с надписями «Это не веселье — это объективация женщин», «Долой сексистские практики из университета» и «Конкурсы красоты — шаг к оправданию сексуального насилия».

Авторы письма почти сразу получили ответы от администрации вуза. Директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Софья Ваняткина пообещала: «Мы все обсудим и оценим. Думаю, получится вынести решение в течение недели».