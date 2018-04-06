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О математическом понимании природы рассказали юным жителям Коптева
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О математическом понимании природы рассказали юным жителям Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 20 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Лекцию-практикум «Математическое понимание природы: полезная геометрия» посетили девятиклассники школы №1576 района Коптево в Московском педагогическом государственном университете.
Как сообщили в администрации образовательного учреждения, лекцию провела профессор кафедры элементарной математики и методики обучения математике, доктор педагогических наук, доцент Марина Егупова.
— Магистранты математического факультета под руководством Егуповой подготовили раздаточный материал для практической реализации заданий полезной геометрии и помогали решать увлекательные задания: повесить зеркало, заварить чай, выбрать мебель, отмерить нужный объем, перегнуть лист бумаги и другое, — прокомментировал представитель школы.
В мероприятии приняли участии школьники 5-11 классов, преподаватели и родители. (ео)
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