О математическом понимании природы рассказали юным жителям Коптева

Лекцию-практикум «Математическое понимание природы: полезная геометрия» посетили девятиклассники школы №1576 района Коптево в Московском педагогическом государственном университете.

Как сообщили в администрации образовательного учреждения, лекцию провела профессор кафедры элементарной математики и методики обучения математике, доктор педагогических наук, доцент Марина Егупова.

— Магистранты математического факультета под руководством Егуповой подготовили раздаточный материал для практической реализации заданий полезной геометрии и помогали решать увлекательные задания: повесить зеркало, заварить чай, выбрать мебель, отмерить нужный объем, перегнуть лист бумаги и другое, — прокомментировал представитель школы.

В мероприятии приняли участии школьники 5-11 классов, преподаватели и родители. (ео)