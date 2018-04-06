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Сувениры для благотворительной акции смастерили юные жители Коптева
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Сувениры для благотворительной акции смастерили юные жители Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 20 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Весь март учащиеся школы №1223 на Михалковской изготавливали сувениры для благотворительной ярмарки, организованной фондом «Настенька». Подробности сообщил один из сотрудников образовательного учреждения.
— В музее «Эхо прошедшей войны» прошло много мастер-классов и творческих мастерских по изготовлению сувениров, — уточнили в школе. — Благодарим всех участников этой акции. Мастерские продолжат работу в апреле и мае. Двери музея открыты для всех желающих! Информация будет на нашем сайте.
Все сувениры были переданы благотворительному фонду для передачи больным детям. (ео)
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