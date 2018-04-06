Сувениры для благотворительной акции смастерили юные жители Коптева

Весь март учащиеся школы №1223 на Михалковской изготавливали сувениры для благотворительной ярмарки, организованной фондом «Настенька». Подробности сообщил один из сотрудников образовательного учреждения.

— В музее «Эхо прошедшей войны» прошло много мастер-классов и творческих мастерских по изготовлению сувениров, — уточнили в школе. — Благодарим всех участников этой акции. Мастерские продолжат работу в апреле и мае. Двери музея открыты для всех желающих! Информация будет на нашем сайте.

Все сувениры были переданы благотворительному фонду для передачи больным детям. (ео)