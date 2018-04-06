В российских вузах может появиться отдельная специальность «Археология»

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Отдельная специальность по археологии в российских вузах должна появиться уже в 2018 году, когда Минобрнауки планирует утвердить образовательные стандарты по этой специальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее директор Института археологии РАН Николай Макаров в интервью газете «Коммерсант» сообщил, что Минобрнауки рассматривает предложение о введении археологии как отдельной специальности в вузах России . Он пояснил, что в настоящее время в системе высшего профессионального образования не существует отдельного направления «Археология» на уровне бакалавриата и магистратуры.

"Утверждение образовательных стандартов по археологии планируется в 2018 году после завершения всех необходимых процедур", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, новые образовательные стандарты по археологии уровней бакалавриата и магистратуры представлены в Минобрнауки России федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования по истории и археологии под руководством академика Александра Чубарьяна

"Стандарты рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом Минобрнауки России по федеральным государственным образовательным стандартам", — добавили в Минобрнауки.