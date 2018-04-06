Российские ученые предложили причислить их работу к творческой деятельности

Федеральный закон «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» должен заменить действующий базовый закон «О науке и государственной научно-технической политике». Разработчиком законопроекта выступает Министерство образования и науки РФ . Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон сырым. В настоящее время он дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

"Для РАН важно, что наука и инновационная деятельность — это творческая деятельность. Этот кардинальный момент должен быть закреплен в законе. Из этого следует, что оцениваться результаты науки должны по результатам работы, а не по количеству затрачиваемого времени", — сказал ученый в Госдуме на круглом столе «Правовое обеспечение организации прикладных исследований и разработок».

На круглом столе обсуждались актуальные вопросы законодательного обеспечения прикладных исследований, разработки в экономике и меры государственной поддержки научно-технологического развития России

История вопроса

Хохлов напомнил, что законопроект о науке поступил в Совет по науке при Минобрнауки год назад, когда он его возглавлял.

"Я слежу за редакциями документа, меняется он в лучшую сторону, закон стал короче. Год назад он составлял 160 страниц, сейчас 84… Эволюция закона идет, наверное, в правильном направлении", — сказал вице-президент РАН.

Он добавил, что часто от закона хотят, чтобы он решил все проблемы, однако, это трудно выполнимо. «Закон призван закрепить те моменты, которые уже есть в нашей жизни, облегчить какие-то вещи. Но не надо туда добавлять все хотелки, которые у кого-то есть. Потому что потом, если это будет закреплено в законе, их трудно будет менять», — отметил Хохлов.