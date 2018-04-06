Ещё
Российские ученые предложили причислить их работу к творческой деятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые предложили причислить их работу к творческой деятельности 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Новый проект закона о науке причисляет научную и инновационную деятельность к творческой, сообщил в пятницу вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.
Федеральный закон «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» должен заменить действующий базовый закон «О науке и государственной научно-технической политике». Разработчиком законопроекта выступает Министерство образования и науки РФ. Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон сырым. В настоящее время он дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.
"Для РАН важно, что наука и инновационная деятельность — это творческая деятельность. Этот кардинальный момент должен быть закреплен в законе. Из этого следует, что оцениваться результаты науки должны по результатам работы, а не по количеству затрачиваемого времени", — сказал ученый в Госдуме на круглом столе «Правовое обеспечение организации прикладных исследований и разработок».
На круглом столе обсуждались актуальные вопросы законодательного обеспечения прикладных исследований, разработки в экономике и меры государственной поддержки научно-технологического развития России.
История вопроса
Хохлов напомнил, что законопроект о науке поступил в Совет по науке при Минобрнауки год назад, когда он его возглавлял.
"Я слежу за редакциями документа, меняется он в лучшую сторону, закон стал короче. Год назад он составлял 160 страниц, сейчас 84… Эволюция закона идет, наверное, в правильном направлении", — сказал вице-президент РАН.
Он добавил, что часто от закона хотят, чтобы он решил все проблемы, однако, это трудно выполнимо. «Закон призван закрепить те моменты, которые уже есть в нашей жизни, облегчить какие-то вещи. Но не надо туда добавлять все хотелки, которые у кого-то есть. Потому что потом, если это будет закреплено в законе, их трудно будет менять», — отметил Хохлов.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы пересмотрят график школьных каникул Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов Более 17 тыс. уроков с 2016 года загрузили учителя в "Московскую электронную школу"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам106
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян230
Путин уволил одиннадцать генералов280
Украину «завалило» фальсификатом из Европы127
У Дурова нашли британское гражданство41
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение