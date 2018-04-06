В Ханты-Мансийске пройдёт конкурс юных исследователей

07 апреля 2018 года в 10:00 часов состоится очный этап III муниципального конкурса исследовательских проектов младших школьников «Открытие». Открытие и работа секций состоится в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 3.

В этом году на конкурс представлены 53 исследовательских проекта. Темы самые разные: от окружающего мира и экологии до спорта и математики. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-4 классов всех школ города и организации дополнительного образования.

11 апреля также в школе № 3 будут подведены итоги, пройдет награждение победителей и участников. Лучшие работы будут представлены на всероссийском этапе конкурса.

Напомним, что конкурс проводится с 2015 для создания условий развития интеллектуально-творческого потенциала детей, выявления и поддержки одарённых младших школьников, обеспечивая возможность самореализации учащихся, развития их способностей, а также активизации работы с детьми, проявляющими интерес к различным учебным предметам.