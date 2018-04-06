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Лучших чтецов конкурса «Живая классика» определили в Нижегородской области
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Лучших чтецов конкурса «Живая классика» определили в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Около 150 школьников соревновались в региональном финале конкурса юных чтецов «Живая классика» в Нижегородской области. Он состоялся 6 апреля на базе Нижегородского института развития образования. Информационным партнером мероприятия выступило агентство Newsroom24, а его главный редактор Александр Савельев вошел в состав жюри конкурса.
По условиям конкурса, участникам нужно было выбрать и прочитать отрывок из произведения, которое не входит в школьную программу. Рекомендуемые для прочтения списки книг регулярно публиковались в официальной группе «Живой классики» (https://vk.com/young_readers).
В результате победителями регионального этапа стали Даниил Червяков (Шатковская средняя школа), Марк Эйдельштейн (гимназия №13 г. Нижнего Новгорода) и София Еремина (школа №50 г. Нижнего Новгорода). Они представят Нижегородскую область во всероссийском финале конкурса в мае текущего года в Артеке.
Справка
Литературный образовательный проект для школьников «Живая классика» появился семь лет назад в Петербурге. Он стал лауреатом трех крупных премий, а в прошлом году фонд «Живая классика» получил грант Президента РФ. Конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке Министерства образования и науки и Министерства культуры РФ. Количество участников конкурса ежегодно превышает два миллиона.
Newsroom24: последние новости
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