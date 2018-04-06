Космонавт Пётр Дубров навестил школу №2114

Встреча ребят с космонавтом прошла в пятницу, 6 апреля. Об этом сегодня сообщил официальный школьный сайт.

Космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Пётр Дубров рассказал школьникам о прошлом и будущем освоения космоса. Он также ответил на вопросы юных бутовчан. Во время встречи ребята смогли продемонстрировать свои знания и творческие способности.

Быть может, пройдёт немного времени — и кто-то из нынешних ребят выберет профессию, связанную с освоением космоса, а затем придёт в школу №2114 и будет говорить о космических далях уже завтрашним ученикам.