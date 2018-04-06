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Космонавт Пётр Дубров навестил школу №2114
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Космонавт Пётр Дубров навестил школу №2114 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Встреча ребят с космонавтом прошла в пятницу, 6 апреля. Об этом сегодня сообщил официальный школьный сайт.
Космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Пётр Дубров рассказал школьникам о прошлом и будущем освоения космоса. Он также ответил на вопросы юных бутовчан. Во время встречи ребята смогли продемонстрировать свои знания и творческие способности.
Быть может, пройдёт немного времени — и кто-то из нынешних ребят выберет профессию, связанную с освоением космоса, а затем придёт в школу №2114 и будет говорить о космических далях уже завтрашним ученикам.
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 Ещё 1 источник 
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