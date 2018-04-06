«Компьютер — не только способ бездумно убить время»

Могут ли чиновники оценивать учителей информатики, есть ли место женщинам за компьютером и чем информатика похожа на русский язык и не похожа на математику, читайте в репортаже Indicator.Ru с награждения победителей конкурса «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка», которое состоялось в четверг, 5 апреля.

Олимпиада для московских учителей информатики началась в декабре прошлого года. Она состояла из трех очных этапов — хакатонов по темам «Программирование», «Робототехника» и создания сценария урока в формате Московской электронной школы. Учителя по одному или в командах должны были создать собственный проект по одной из тем, которые распределялись жеребьевкой. В первом этапе участвовал 361 педагог, до финала добрались всего десять. Победителей и финалистов пригласили стать экспертами Московского центра технологической модернизации образования («ТемоЦентра»), а десять победителей отправятся в поездку в Кремниевую долину — мировой центр компьютерных технологий и инноваций.

У одного из журналистов на награждении возник вопрос, почему выбрали информатику, а не математику или еще что-нибудь. Руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина предложил сравнить «возраст» наук: «Сколько лет изучают математику? Несколько тысяч лет. Сколько лет изучают химию? По крайней мере, несколько сотен лет. А информатику всего несколько десятков, лет 30. Трудно говорить о новой математике, трудно говорить о новой химии, а конкурс под названием „Новый учитель старой математики“, боюсь, журналисты интересно проинтерпретируют, еще не дай бог перепутают».

Директор школы №1520 имени Капцовых Вита Кириченко сравнила информатику с русским языком: раньше говорили, что русский как предмет уникален, потому что он и цель, и средство, а теперь то же можно сказать об информатике.

Во многих выступлениях чувствовался разрыв между чиновниками от образования и молодыми учителями. «Вы действительно первые, вы действительно люди, которые смогли пройти и проверить себя. Я, например, как гуманитарий просто не понимаю, как один человек может сесть и что-то там сделать», — добавила вице-президент по издательской деятельности АО «Управляющая компания „Просвещение“ Виктория Копылова.

В том, как он далек от информатики как предмета, признался и Калина: „Информатики в наше время вообще не было. Потом она появилась, причем была очень интересная приставка „безмашинный вариант изучения информатики““.

Еще ярче разрыв выразил Павел из Медиацентра „Воробей“ вопросом о том, кто же оценивал участников конкурса. „Они ведь должны быть „умнее“, разбираться в информатике лучше учителей“, — скептически отметил он. „Мы сразу решили, что мы точно не умнее, и поэтому в качестве тех, кто оценивает, пригласили представителей общественности, которая работает в сфере новых технологий, и представителей крупных IT-компаний и крупных технологических компаний. В состав жюри входили представители компаний Samsung, Яндекс , „Просвещение“, то есть вся экспертиза была внешней“, — заверил Добряков.

То, что почти все победители были очень молоды, никого не удивляло, зато первую из женщин среди награжденных ведущая церемонию Виктория Копылова встретила удивленно-одобрительным „Женщина в информатике!“.

Как рассказала одна из победительниц, Карина Кулинич, учитель школы „Интеграл“, на конкурсе, как и в технических науках в целом, мужчин конечно больше, но каких-то дополнительных сложностей для женщин она не видит: „Информатика — это наука, которая не стоит на месте, поэтому участие в данном конкурсе — это доказательство того, что ты развиваешься каждый день, каждый час, каждую минуту“.

Предмет, по ее словам, сильно изменился даже за то время, что прошло со школьных лет молодого педагога: тогда много внимания уделялось алгоритмам, системам счисления, несложному программированию на одном-двух языках, а сейчас школьникам доступны как минимум пять языков программирования, больше внимания уделяется обработке информации, работе с программами.

Другой победитель, учитель школы №1329 Олег Голубев , главным изменением последних лет назвал то, что для современных школьников компьютер — главным образом способ развлечься, а не инструмент. „Когда дети приходят ко мне в школу, первое, что меня спрашивают, это „А мы будем сидеть ВКонтакте?“, „А когда мы будем играть?““. Здесь задача учителя — показать, что компьютер — не только способ бездумно убить время. „Когда я показываю, как сделать Angry Birds, показываю, что Angry Birds делается за один урок, они потом приходят и смотрят на свой планшет и понимают: Angry Birds это „ну да, и что?““, — добавил педагог. Заинтересовав детей, показав, чего можно добиться, можно пройти все те сложные шаги, которые нужны для создания игр и полезных программ.

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