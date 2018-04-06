PR-служба БГТУ стала победителем конкурса «Пресс-служба вуза РФ-2018»

Пресс-служба опорного университета региона БГТУ им. В. Г. Шухова стала победителем ежегодного конкурса «Пресс-служба вуза РФ-2018» в номинации: «Хорошие новости».

В конкурсе, организованном федеральным информационно-аналитическим изданием «Аккредитация в образовании», участвовали 380 высших учебных заведений РФ . В финал по номинациям отобраны 105.

Эксперты проводили мониторинг публикаций в открытых источниках, включая социальные сети, и оценивали публикационную активность в течение одного года, до марта 2018 года включительно.

Коллегами «Технолога» по «Хорошим новостям» стали Российский университет дружбы народов (РУДН), Алтайский государственный педагогический университет, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Томский государственный архитектурно-строительный университет, Дагестанский государственный технический университет и другие.

Критерии оценки в номинации «Хорошие новости»: наличие регулярных публикаций, которые освещают достижения учебного заведения в области образования и науки, тем самым влияют на формирование положительного имиджа учебного заведения.

По данным «Медиалогия», в 2017 году было 6818 контекстных упоминаний в СМИ от БГТУ им. В. Г. Шухова, 3232 из них — без перепечаток.