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В ЖК «Соловьиная роща» построят новую школу
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В ЖК «Соловьиная роща» построят новую школу 

Казанский Портал 1 час назад
В жилом комплексе «Соловьиная роща» начнут строить новую школу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин в своем твиттере.
Строительства школы жители района ждали с 2015 года, и, наконец, к сентябрю 2019 году ее планируют открыть. Она будет рассчитана на 1224 ученика.
Недавно жители «Соловьиной рощи» устраивали флешмоб с требованием построить школу. Они установили картонный макет школы рядом со своими домами.
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