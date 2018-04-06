Стрелецкие палаты посетили юные жители Сокола

Ученики седьмого класса школы №1252 имени Сервантеса на этой неделе побывали с экскурсией в музее военной истории «Стрелецкие палаты».

— Весна — самое время выйти из привычной зимней «зоны комфорта» и вновь приступить к освоению родного города и его окрестностей, — сообщили в администрации школы. — С этой целью наши семиклассники и их замечательный классный руководитель Юлия Соколова посетили знаменитые Стрелецкие палаты — современный интерактивный музей, расположенный в самом центре Москвы — Замоскворечье.

В образовательном учреждении отметили, что экскурсия подарила ребятам множество новых знаний и впечатлений. История и героизм стрелецкого воинства заинтересовали и тех, кто ранее не интересовался этой темой. (ео)