Ещё
Стрелецкие палаты посетили юные жители Сокола
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стрелецкие палаты посетили юные жители Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ученики седьмого класса школы №1252 имени Сервантеса на этой неделе побывали с экскурсией в музее военной истории «Стрелецкие палаты».
— Весна — самое время выйти из привычной зимней «зоны комфорта» и вновь приступить к освоению родного города и его окрестностей, — сообщили в администрации школы. — С этой целью наши семиклассники и их замечательный классный руководитель Юлия Соколова посетили знаменитые Стрелецкие палаты — современный интерактивный музей, расположенный в самом центре Москвы — Замоскворечье.
В образовательном учреждении отметили, что экскурсия подарила ребятам множество новых знаний и впечатлений. История и героизм стрелецкого воинства заинтересовали и тех, кто ранее не интересовался этой темой. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
МАИ стал серебряным призёром этапа Всероссийской олимпиады по физике Школьницы из района Сокол приняли участие в студенческой конференции в НПО «Алмаз» Урок по правилам безопасности на водных объектах провели для школьников района Сокол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам107
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян236
Путин уволил одиннадцать генералов280
Украину «завалило» фальсификатом из Европы129
У Дурова нашли британское гражданство41
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение