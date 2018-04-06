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Рождение детей могут отнести к достижениям при поступлении в вузы России
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Рождение детей могут отнести к достижениям при поступлении в вузы России 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Наличие ребенка у россиянок до 23-х лет могут отнести к индивидуальным достижениям и начислять за это 3 балла при поступлении в вуз, следует из законопроекта Минобрнауки РФ.
Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов и сейчас находится на этапе общественного обсуждения.
Предполагается, что изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета вступят в силу не ранее 2019/2020 учебного года и коснутся женщин, не имеющих высшего образования.
В настоящее время вузы в РФ учитывают портфолио абитуриента и могут начислять дополнительные баллы за различные индивидуальные достижения.
До 10 баллов можно получить, например, за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр и чемпиона мира. Кроме того, баллы добавляют за аттестат с отличием, участие в предметных олимпиадах и итоговое сочинение в выпускном классе.
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