Рождение детей могут отнести к достижениям при поступлении в вузы России

Наличие ребенка у россиянок до 23-х лет могут отнести к индивидуальным достижениям и начислять за это 3 балла при поступлении в вуз, следует из законопроекта Минобрнауки РФ

Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов и сейчас находится на этапе общественного обсуждения.

Предполагается, что изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета вступят в силу не ранее 2019/2020 учебного года и коснутся женщин, не имеющих высшего образования.

В настоящее время вузы в РФ учитывают портфолио абитуриента и могут начислять дополнительные баллы за различные индивидуальные достижения.

До 10 баллов можно получить, например, за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр и чемпиона мира. Кроме того, баллы добавляют за аттестат с отличием, участие в предметных олимпиадах и итоговое сочинение в выпускном классе.