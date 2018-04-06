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Абитуриенткам при поступлении в вуз будут начислять баллы за наличие ребенка
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Абитуриенткам при поступлении в вуз будут начислять баллы за наличие ребенка 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: otr-online.ru
В 2019-2020 году может вступить в силу законопроект, согласно которому молодые абитуриентки при поступлении в вуз будут получать баллы за наличие детей. Ребенок, по предложению Минобрнауки, будет считаться «индивидуальным достижением». Сумма баллов, начисленная за детей, не может превышать 3.
Нововведение будет касаться женщин в возрасте до 23 лет, уточняет издание "Известия". Законопроект будет работать при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
Минобрнауки ранее предлагало привязывать золотые медали к результатам ЕГЭ.
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