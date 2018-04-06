В школе на 1-й Дубровской прошли Педагогические чтения

В учебном корпусе «Дубровка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 28 марта состоялись VII Педагогические чтения памяти заслуженного учителя РФ Семена Богуславского. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В этом году они прошли в несколько измененном формате. Акцент был сделан на работу детских секций, ведь педагогика практического гуманизма предполагает, прежде всего, создание условий для развития личности ребенка, — отметили в администрации.

Лучшие по итогам отбора в учебных корпусах работы были рассмотрены членами жюри. В различных предметных областях участники чтений защитили около 80 проектов, некоторые из которых отметили дипломами, грамотами и ценными подарками.

Завершились чтения обсуждением вклада Семена Богуславского в развитие школы и педагогики в целом. (вт)