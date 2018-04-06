Учитель об увольнении: Я нашла нарушения в финансовой деятельности школы

Учитель математики школы № 2097 Наталья Меднис была уволена работодателем в октябре 2017 г. в связи с совершением «аморального поступка». По версии администрации школы поступок заключался в том, что она обхватила со спины и толкнула социального педагога, назначенного дежурным администратором, а также пыталась вырвать у нее из рук запрос на объяснительную в связи с опозданием на урок.

Учитель математики школы №2097 уволена за аморальный поступок Наталья Меднис на пресс-конференции НСН рассказала

«В 2015 году у меня упала заработная плата на 25 00 рублей единовременно, когда они были возвращены с пометкой «техническая ошибка» я решила все проверить. Зарплата учителя рассчитывается по специальной формуле, которую не каждый может понять. Я запросила информацию и оказалась, что в наших документах формула не правильная. Тогда я была членом профсоюза работников образования и науки. Я съездила, получила консультацию по оплате труда и обратилась к руководителю с конкретным вопросом. Я рассказала директору один на один, что нашла нарушение в ведении финансовой деятельности и ведении документации. После этого начались гонения. В результате противостояния 17 октября 2017 года мне принесли документ, где меня увольняли по статье за аморальный поступок. Меня обвинили в нападении на социального педагога, а в конечном итоге совершение насилия на педагогом», — рассказала Меднис.

Напомним, что Наталья Меднис так же обвинялась в том, что зайдя вкабинет к руководителю корпуса школы Здоровой Людмиле Алексеевне якобы используя оскорбительные выражения, стала ей угрожать.

Отметим, что тяжбы в отношении Натальи Меднис продолжаются. Следующее заседание суда запланировано 11 апреля 2018 года.