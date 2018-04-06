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Музыкальную школу имени Генделя в Западном Дегунине закроют на ремонт
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Музыкальную школу имени Генделя в Западном Дегунине закроют на ремонт 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В редакцию газеты «Западное Дегунино» обратилась жительница района. Она попросила узнать, будут ли закрывать на ремонт музыкальную школу имени Генделя.
За разъяснениями мы обратились в управу Западного Дегунина.
Там сообщили, что в этом году здание музыкальной школы закрывается на капремонт.
— Образовательный процесс не будет остановлен, ученики продолжат занятия, но в других зданиях. В настоящее время ведется подбор новых помещений, — сообщил заместитель начальника отдела по взаимодействию с населением Акмал Шарипов.
По его словам, точная дата и адрес временного переезда будут размещены на официальном сайте школы http://handel.music.mos.ru/. (ог)
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