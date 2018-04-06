Музыкальную школу имени Генделя в Западном Дегунине закроют на ремонт

В редакцию газеты «Западное Дегунино» обратилась жительница района. Она попросила узнать, будут ли закрывать на ремонт музыкальную школу имени Генделя.

За разъяснениями мы обратились в управу Западного Дегунина.

Там сообщили, что в этом году здание музыкальной школы закрывается на капремонт.

— Образовательный процесс не будет остановлен, ученики продолжат занятия, но в других зданиях. В настоящее время ведется подбор новых помещений, — сообщил заместитель начальника отдела по взаимодействию с населением Акмал Шарипов.

По его словам, точная дата и адрес временного переезда будут размещены на официальном сайте школы http://handel.music.mos.ru/. (ог)