Учащиеся школы имени Василия Орлова приняли участие во Всероссийской экологической акции «Вода и здоровье»

Учащиеся Школы Марьина Роща имени Василия Орлова на минувшей неделе посетили завод по производству минеральной воды и напитков «Fonte Aqua». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской экологической акции «Вода и здоровье».

— В мероприятии приняли участие учащиеся десятых классов. Ребята познакомились со всеми этапами производства: от выпрессовывания бутылок до упаковки и палетирования готовой продукции. Кроме того, школьники посетили отдел контроля качества и лабораторию, — сообщили в администрации школы.

Отмечается, что в данный момент учащиеся работают над проектом по исследованию воды разных производителей, который будут защищать на школьной конференции проектных и исследовательских работ. (то)