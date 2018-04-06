Ещё
Учащиеся школы имени Василия Орлова приняли участие во Всероссийской экологической акции «Вода и здоровье»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учащиеся школы имени Василия Орлова приняли участие во Всероссийской экологической акции «Вода и здоровье» 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Учащиеся Школы Марьина Роща имени Василия Орлова на минувшей неделе посетили завод по производству минеральной воды и напитков «Fonte Aqua». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской экологической акции «Вода и здоровье».
— В мероприятии приняли участие учащиеся десятых классов. Ребята познакомились со всеми этапами производства: от выпрессовывания бутылок до упаковки и палетирования готовой продукции. Кроме того, школьники посетили отдел контроля качества и лабораторию, — сообщили в администрации школы.
Отмечается, что в данный момент учащиеся работают над проектом по исследованию воды разных производителей, который будут защищать на школьной конференции проектных и исследовательских работ. (то)
Управа района Марьина роща: последние новости
Педагоги школы имени Василия Орлова приняли участие в семинаре на тему профилактики экстремизма Педагогов школы имени Василия Орлова обучили работе с графическим планшетом Дошкольники из образовательного комплекса школы имени Василия Орлова стали призерами соревнований «Школа мяча»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам106
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян236
Путин уволил одиннадцать генералов281
Украину «завалило» фальсификатом из Европы130
У Дурова нашли британское гражданство42
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение