«Росучебник»: цифровые технологии в школе должны внедрять с опорой на пилотные проекты

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Внедрение цифровых технологий в школе должно проходить постепенно, с опорой на пилотные проекты и исследования. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин

Ранее Центр стратегических разработок и Высшая школа экономики подготовили доклад в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года. В нем предложены 12 решений, чтобы улучшить сферу образования в России. Один из предложенных проектов предполагает массовый переход с 2023 года на использование новых цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК), частично или полностью замещающих традиционные учебники. Построенные на технологиях искусственного интеллекта, эти комплексы подстраиваются под индивидуальные особенности детей, обеспечивая успешное освоение материала.

"Любые коренные изменения в системе образования должны исходить из положения о реальной пользе для ученика. В нашей огромной стране со всем ее многообразием, скорее всего, задачу необходимого цифрового перехода придется решать постепенно, с опорой на результаты пилотных проектов и детальные исследования", — отметил Брычкин.

Он подчеркнул, что концепция индивидуальных образовательных траекторий и инклюзивного образования предполагает многообразие ключевых моментов учебного процесса. «Если особенности ученика требуют работы с бумажным носителем — он должен оставаться в системе», — считает гендиректор.

По его мнению, вопрос использования электронного или бумажного носителя — это во многом вопрос здоровья. «Свое слово в обсуждении данной темы еще не сказали гигиенисты. Вполне возможно, что чтение текстов с бумаги, как минимум до достижения определенного возраста, значительно более целесообразно и с медицинской и с педагогической точки зрения», — сказал Брычкин.

Неизбежность перемен

Гендиректор «Российского учебника» отметил, что разговоры о неизбежной трансформации учебника ведутся давно. «В материале фигурирует новый термин — ЦУМК, который придет на смену УМК (учебно-методического комплекса). Несомненный плюс данной эволюции заключается в реальной вариативности учебников вплоть до персональных у каждого ребенка. Мы как неотъемлемая часть системы образования понимаем сложность и необходимость такого процесса изменений и работаем над ним», — подчеркнул Брычкин.

Однако, по его словам, цифровая школа — это не только новые технологии и ученик. «Мы не имеем права забывать о потребностях ключевых игроков образования — о потребностях самих педагогов. Не исключено, что потребуется куда большее количество времени, чем оговорено в проекте, для перевода безусловно опытных и компетентных учителей и воспитателей на „цифру“. Мы просто обязаны учитывать особенности наших педагогов: как профессиональные, так и возрастные», — сказал Брычкин.

Он добавил, что для полноценного перехода школ на цифровое обучение предстоит создать единую интегральную платформу. «Все, что делается по реализации проекта сейчас, — это шаги в верном направлении. Уверены, что постепенно проявятся его полные очертания, дальнейшее же движение по разработке и внедрению произойдет в обозначенные в стратегии сроки. Эти сроки вполне реальны, если будут решены инфраструктурные вопросы», — сказал Брычкин.