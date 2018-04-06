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Как прошла проверка ОНФ в волгоградских школах?
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Как прошла проверка ОНФ в волгоградских школах? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Специалисты заявили, что ситуация в средних образовательных учреждениях удовлетворительная.
Активисты ОНФ проверяли волгоградские школы на наличие и состояние инфраструктуры, удаленность точек продажи алкогольной и табачной продукции от школ, обеспечение безопасности на территории и в помещениях. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ОНФ, рейды, прошедшие в пяти школах, показали, что ситуация по этим параметрам в целом оценивается в них, как удовлетворительная. Нарекания, по словам общественников, касаются, в основном, спортивных площадок и обустройства школьных дворов. Помещения в обследованных школах — светлые, комфортные, с хорошей мебелью, современным техническим и спортивным оборудованием. Почти везде есть свои кухни, состояние которых также хорошее. В санитарных узлах чисто, имеются перегородки и теплая вода. В коридорах установлены кулеры или фонтанчики с питьевой водой. Проверили общественники школы и на обеспечение безопасности. Все они огорожены, имеют калитки на электронных замках, пункты охраны при въезде на территорию и внутри, системы видеонаблюдения, тревожные кнопки. Попасть на территорию учреждения можно только по согласованию с персоналом. Удручающей оказалась ситуация с безопасностью дорожного движения вблизи школ, говорят активисты. «Вокруг школ „Родник“, „Поколение“ и „Царицинская №1“, несмотря на расположенные в непосредственной близости автомобильные дороги, нет ни дорожных знаков „Осторожно, дети!“, ни пешеходного перехода», рассказали общественники.
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