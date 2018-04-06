Где в Волгограде в 2018 году можно будет написать «Тотальный диктант»? 

Мероприятие пройдет уже 14 апреля.
«Тотальный диктант» в Волгограде можно написать 14 апреля на трех площадках — в областной библиотеке имени Горького, ВолГУ и институте управления.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном комитете образования, в государственном университете текст озвучит заведующий кафедрой русской филологии Дмитрий Ильин. Диктант в библиотеке имени Горького участники напишут вместе с учителем высшей категории лицея №6 Анной Селезнёвой. В институте управления диктовать задание будет известный спортсмен Максим Опалев. В этом году автором текста стала известная российская писательница Гузель Яхина. Отметим, чтобы написать диктант, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Напомним, впервые проект был осуществлен в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, а сегодня это уже всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах в 71 стране, а ее участниками стали более 200 000 человек. Волгоградская область присоединилась к написанию диктанта в 2012 году. Тогда свою грамотность проверили всего 97 человек, в 2017 году — около 600. Начало мероприятия в 14:00.