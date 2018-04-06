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Школьники и студенты региона представили свое видение профессий в рамках всероссийской программы «Арт-Профи Форум»
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Школьники и студенты региона представили свое видение профессий в рамках всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 30 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
6 апреля в Ярославле состоялся финал регионального этапа всероссийской программы «Арт-Профи Форум». Федеральный проект направлен на популяризацию и повышение престижа профессий, получаемых в образовательных организациях среднего профобразования.
— Когда мы говорим о входе в профессию — о профориентации, о мотивации к освоению профессии тех, кто уже учится в учреждениях среднего профобразования, это важно делать в новых формах, которые будут интересны самим школьникам и студентам, — отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. — И заход «Расскажи мне о профессии» — в формате видео, песни или плаката — ставит студента и школьника в активную позицию. Так ребята более осознанно подходят к своему профессиональному выбору.
Региональный этап программы «Арт-Профи Форум» стартовал в декабре 2017 года. В нем приняли участие 438 обучающихся и студентов из 72 образовательных организаций Переславля-Залесского, Рыбинска, Ярославля, Борисоглебского, Даниловского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Ростовского, Рыбинского, Первомайского, Пошехонского, Тутаевского, Угличского и Ярославского муниципальных районов.
Ребята участвовали в творческих конкурсах по восьми номинациям, представили более 100 профессий и специальностей. Рисовали плакаты, сочиняли песни и стихи, писали сочинения и эссе, снимали видеоролики и фильмы, готовили презентации и придумывали социальные проекты.
— Я написала сочинение о том, что учитель — самая главная профессия, — рассказала студентка Рыбинского профессионально-педагогического колледжа Анжела Артемова. — Именно благодаря учителю люди получают путевку в жизнь, именно он показывает детям главные принципы индивидуальной и командной работы.
Часть конкурсов оценивалась заочно. В финале участники представляли презентации профессий и собственные реализованные социальные проекты, а также демонстрировали вокальное мастерство. Со сцены звучали песни о полицейских, врачах, сварщиках, учителях, проводниках, библиотекарях, охотоведах.
Лучшие работы будут направлены от Ярославской области для участия во всероссийском этапе программы «Арт-Профи Форум».
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