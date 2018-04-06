Малышей из школы №763 познакомили с творчеством Сергея Михалкова

Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 105-летию со дня рождения выдающегося писателя и поэта Сергея Михалкова , прошла в одном из учебном корпусов школы №763 Лосиноостровского района. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— В мероприятии участвовали ученики начальной школы — с первого по четвертый класс. Ребята узнали о жизни и творчестве Михалкова, услышали и прочитали его знаменитые стихи — «А что у вас?», «На прививку», «Алфавит», « Мой щенок», — рассказали в школе.

Творческая гостиная проводилась в учебном корпусе №1 на Стартовой улице. (иб)