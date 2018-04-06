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Малышей из школы №763 познакомили с творчеством Сергея Михалкова
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Малышей из школы №763 познакомили с творчеством Сергея Михалкова 

Управа района Лосиноостровский 47 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 105-летию со дня рождения выдающегося писателя и поэта Сергея Михалкова, прошла в одном из учебном корпусов школы №763 Лосиноостровского района. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— В мероприятии участвовали ученики начальной школы — с первого по четвертый класс. Ребята узнали о жизни и творчестве Михалкова, услышали и прочитали его знаменитые стихи — «А что у вас?», «На прививку», «Алфавит», « Мой щенок», — рассказали в школе.
Творческая гостиная проводилась в учебном корпусе №1 на Стартовой улице. (иб)
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