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Младшеклассники из Некрасовки стали призерами городского исторического конкурса
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Младшеклассники из Некрасовки стали призерами городского исторического конкурса 

Управа района Некрасовка 50 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
Обучающиеся 3 «Д» класса школы № 2051 района Некрасовка стали призерами финального этапа городского конкурса «История моей семьи в истории России 2018».
«Ребята под руководством их учителя Перетрухиной Н. Н. проделали огромную поисковую работу в семейных архивах, сумели систематизировать исторический материал, блестяще показали свое ораторское мастерство, представив свои проектные работы «Память поколений» и «Моя семья — моя гордость» на городском этапе конкурса», — говорится на сайте учреждения.
Добавим, что конкурс проводится ежегодно в рамках городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство». (вт)
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