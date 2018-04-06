Младшеклассники из Некрасовки стали призерами городского исторического конкурса

Обучающиеся 3 «Д» класса школы № 2051 района Некрасовка стали призерами финального этапа городского конкурса «История моей семьи в истории России 2018».

«Ребята под руководством их учителя Перетрухиной Н. Н. проделали огромную поисковую работу в семейных архивах, сумели систематизировать исторический материал, блестяще показали свое ораторское мастерство, представив свои проектные работы «Память поколений» и «Моя семья — моя гордость» на городском этапе конкурса», — говорится на сайте учреждения.

Добавим, что конкурс проводится ежегодно в рамках городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство». (вт)