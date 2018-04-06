Деловая игра «Педагогическое мастерство» прошла в Кузьминках

В «Школе на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» состоялась деловая игра, темой которой стало «Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста через различные виды деятельности».

«Организация успешной познавательной деятельности на дошкольной ступени обеспечит школе, как следующей ступени образования, возможность начинать свою работу не с нуля, а развивать уже то, что было заложено дошкольным образованием», — говорится на сайте учреждения.

Кроме того, педагогами были проведены консультации в форме презентаций по заданной тематике. Каждый педагог знакомил коллег со своим подходом к выполнению поставленной задачи. В завершение работы, проделанной педагогическим коллективом, состоялся педсовет в форме деловой игры «Педагогическое мастерство». Его целью было систематизировать методы и приемы для активизации познавательных интересов у детей, продолжать совершенствовать педагогическое мастерство, умение работать в коллективе. (вт)