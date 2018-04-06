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Луховицкий: сегодня учителя можно засудить за «аморальный поступок», где бы он ни находился
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Луховицкий: сегодня учителя можно засудить за «аморальный поступок», где бы он ни находился 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
«Учитель, по мнению наших законодателей — человек особый. Учитель не может, как нормальный человек вечером выпить рюмку или писать свои мысли в социальных сетях и в целом частной жизни у учителя не может быть. Сегодня учителя можно засудить за „аморальный поступок“ где бы он не находился. Статья работает именно для того, чтобы любого учителя, не понравившегося администрации — можно уволить. Без этого учителя очень сложно уволить, но можно вынудить. Сократить часы и вообще придираться на каждом шагу. В том случае, если такая мера не помогает и применяется эта статья. По этой статье учитель даже не может обратиться в профсоюз», — приводит слова главы профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого «Национальная служба новостей».
Напомним, на пресс-конференции обсудят такие вопросы, как «Почему понятие „аморальное поведение“ стало основной причиной для увольнения педагога?», «Как трактовать „аморальный поступок“, чтобы защищать права граждан, а не нарушать их?», «Как учителю физкультуры помочь ученице забраться на канат и не стать уволенным?», «Как поправить блузку и не быть обвинённым в стриптизе?», «Как отличить аморальное поведение, от интересов администрации школы?».
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