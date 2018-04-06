Рождение детей добавит баллов к ЕГЭ

Министерство образования и науки намерено отнести наличие ребенка у женщин до 23-х лет к индивидуальным достижениям и начислять за них 3 балла при поступлении в вуз.

Такая инициатива содержится в законопроекте ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа вносятся изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, обеспечивающие учет наличия у женщин в возрасте до 23 лет одного и более детей при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения коснутся россиянок, не имеющих высшего образования. Новый принцип при поступлении в вуз вступит в силу не ранее 2019/2020 учебного года.

Инициатива проходит этап общественного обсуждения, который продлится до 21 апреля.

Сейчас зачисление в вузы происходит на основании результатов ЕГЭ. Кроме того, в некоторых вузах проводится дополнительное тестирование и устное собеседование. Учитываются также наличие наград за участие в олимпиадах и конференциях, подготовительные курсы, наличие направлений на льготное место.