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Рождение детей добавит баллов к ЕГЭ
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Рождение детей добавит баллов к ЕГЭ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министерство образования и науки намерено отнести наличие ребенка у женщин до 23-х лет к индивидуальным достижениям и начислять за них 3 балла при поступлении в вуз.
Такая инициатива содержится в законопроекте ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проектом приказа вносятся изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, обеспечивающие учет наличия у женщин в возрасте до 23 лет одного и более детей при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Изменения коснутся россиянок, не имеющих высшего образования. Новый принцип при поступлении в вуз вступит в силу не ранее 2019/2020 учебного года.
Инициатива проходит этап общественного обсуждения, который продлится до 21 апреля.
Сейчас зачисление в вузы происходит на основании результатов ЕГЭ. Кроме того, в некоторых вузах проводится дополнительное тестирование и устное собеседование. Учитываются также наличие наград за участие в олимпиадах и конференциях, подготовительные курсы, наличие направлений на льготное место.
Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявлял, что России необходимо отказаться от Единого государственного экзамена.
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