Молодым матерям предложили начислять дополнительные баллы при поступлении в вуз

Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы за рождение ребенка при поступлении в вуз. Претендовать на льготу смогут женщины в возрасте до 23 лет и только если они получают высшее образование впервые. К своим результатам ЕГЭ они получат прибавку в 3 балла. Молодые матери могут поступить в вуз сами, им нужно помочь в решении других проблем— считает председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко

"С точки зрения идеи — идея правильная, потому что, когда демографы обсуждают проблемы народонаселения, что надо, чтобы оно как-то росло, то из предложенных мер как раз одна из них связана с более ранним рождением первых детей. И здесь рассматривается обычно высшее образование как преграда. Но дальше идеи ничего здесь положительного нет. Потому что три балла — это, скажем так, ни о чем. Поэтому что есть, что нет, это никакого решения, это просто некая кампания информационная, которая говорит о том, что государство поддерживает таких девушек, женщин, родивших детей, но реальной поддержки здесь не будет. Гораздо лучше сделать, чтобы при вузах были садики и комнаты для матери и ребенка, чтобы можно было в эту комнату оставить ребенка, потом пойти позаниматься, потом прийти опять его забрать".

Сейчас дополнительные баллы при поступлении в вуз можно получить, в частности, за чемпионство на Олимпийских играх, волонтерскую работу и золотую медаль.