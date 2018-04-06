Танцевальный коллектив из Лианозова стал лауреатом международного конкурса

Детский коллектив дошкольного корпуса «Солнышко» школы №1430 района Лианозово принял участие в VII Международном заочном хореографическом конкурсе «Во власти танца» и стал лауреатом I степени в номинации «Детский танец». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Дети с азартом и задором исполнили русский народный танец «Смоленский гусачок», который по достоинству был оценен профессиональным жюри. Гордимся нашими воспитанниками!», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1430 находится по адресу: Новгородская улица, дом 21А. (вт)