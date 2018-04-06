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Танцевальный коллектив из Лианозова стал лауреатом международного конкурса
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Танцевальный коллектив из Лианозова стал лауреатом международного конкурса 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Детский коллектив дошкольного корпуса «Солнышко» школы №1430 района Лианозово принял участие в VII Международном заочном хореографическом конкурсе «Во власти танца» и стал лауреатом I степени в номинации «Детский танец». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Дети с азартом и задором исполнили русский народный танец «Смоленский гусачок», который по достоинству был оценен профессиональным жюри. Гордимся нашими воспитанниками!», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №1430 находится по адресу: Новгородская улица, дом 21А. (вт)
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