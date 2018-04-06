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В Совете Федерации наградили победителей конкурса «Педагогический дебют»
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В Совете Федерации наградили победителей конкурса «Педагогический дебют» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Совете Федерации прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2018». Соревнование проводилось при поддержке Общероссийского профсоюза образования, Совфеда, Комитета Госдумы по образованию и Минобрнауки.
С приветственным словом выступила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Она отметила, что за двенадцать лет конкурс, в котором принимают участие педагоги со стажем не более пяти лет, стал важной площадкой для выявления и раскрытия творческого потенциала молодых учителей, их профессионального роста и обмена работы.
«Воспитание культурного, широко мыслящего, порядочного, нацеленного на успех человека — огромный труд, требующий поддержки и уважения. В этом зале собрались те, кто не просто занимается этим благородным делом, но делает это творчески, с любовью к детям, вкладывая душу», — сказала Карелова.
Сенатор передала участникам церемонии приветствие председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
«Государственная поддержка детства и семейных ценностей сегодня приобретает ключевое значение для развития нашей Родины. Именно от талантливых педагогов зависит, какими станут наши дети, кем они вырастут. Пусть этот конкурс станет значимым шагом на пути к достижению педагогического совершенства», — говорится в документе.
Директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки также зачитал слова поздравления от министра Ольги Васильевой: «Учитель несёт колоссальную ответственность перед обществом, а потому каждая минута труда педагога должна цениться страной. Я желаю педагогам дальнейшего профессионального развития и успехов».
Поздравила педагогов и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. Она напомнила, что, хотя конкурс подошёл к концу, путь молодых учителей только начинается.
«Я вас уверяю, что у вас всё только начинается. По возвращении домой на вашем нелёгком пути возникнет много задач, но вы точно с ними справитесь. Знайте, что сегодня вы приобрели новых друзей в лице членов Совета Федерации», — сказала парламентарий.
На право обладания званием победителя Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2018» в финале претендовало 137 преподавателей из 45 регионов России.
На церемонии награждения были объявлены победители в пяти номинациях — «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций» и «Педагог-наставник».
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