Ещё
Минобрнауки планирует отнести рождение детей к достижениям при поступлении в вуз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобрнауки планирует отнести рождение детей к достижениям при поступлении в вуз 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки намерено отнести наличие ребенка у женщин до 23-х лет к индивидуальным достижениям и начислять за них 3 балла при поступлении в вуз. Об этом говорится в законопроекте ведомства, размещенном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом приказа вносятся изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, обеспечивающие учет наличия у женщин в возрасте до 23 лет одного и более детей при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета. Устанавливается, что за указанное достижение поступающему может быть начислено не более 3 баллов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В самом законопроекте уточняется, что изменения вступят в силу не ранее 2019/2020 учебного года.
С 2015 года российские вузы учитывают портфолио абитуриента, позволяющее оценивать широкий список индивидуальных достижений. Порядок учета дает возможность начислять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на программы бакалавриата и специалитета. До 10 баллов можно получить за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпиона мира, Европы. Помимо этого, вузы добавляют баллы за аттестат с отличием, волонтерскую работу, участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, итоговое сочинение в выпускном классе школы.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы пересмотрят график школьных каникул Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов Центр стратегических разработок и ВШЭ предложили 12 проектов для развития образования в РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов183
На Украине угрожают взорвать Крымский мост347
США ввели санкции против российских бизнесменов192
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах42
Малышева оправдалась за скандал с собаками639
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение