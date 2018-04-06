Минобрнауки планирует отнести рождение детей к достижениям при поступлении в вуз

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Минобрнауки намерено отнести наличие ребенка у женщин до 23-х лет к индивидуальным достижениям и начислять за них 3 балла при поступлении в вуз. Об этом говорится в законопроекте ведомства, размещенном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа вносятся изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, обеспечивающие учет наличия у женщин в возрасте до 23 лет одного и более детей при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета. Устанавливается, что за указанное достижение поступающему может быть начислено не более 3 баллов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В самом законопроекте уточняется, что изменения вступят в силу не ранее 2019/2020 учебного года.

С 2015 года российские вузы учитывают портфолио абитуриента, позволяющее оценивать широкий список индивидуальных достижений. Порядок учета дает возможность начислять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на программы бакалавриата и специалитета. До 10 баллов можно получить за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпиона мира, Европы. Помимо этого, вузы добавляют баллы за аттестат с отличием, волонтерскую работу, участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, итоговое сочинение в выпускном классе школы.