Новый проект стартовал в школе № 2115

Десятиклассники из школы № 2115 по утвержденному графику в течение учебного дня посещают занятия в технопарке МФЮА. Это уникальное образовательное пространство для развития технического творчества, исследовательской и проектной деятельности молодежи.

В рамках этого проекта ребята смогут получить начальные профессиональные навыки, развить инженерные, исследовательские навыки, изобретательское, творческое и проектное мышление при использовании самого современного оборудования и технологий. Для занятий выбраны следующие лаборатории: «Графический, промышленный дизайн/видеопроизводство» и «Архитектура и геоинформатика».