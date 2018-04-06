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Новый проект стартовал в школе № 2115
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Новый проект стартовал в школе № 2115 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Десятиклассники из школы № 2115 по утвержденному графику в течение учебного дня посещают занятия в технопарке МФЮА. Это уникальное образовательное пространство для развития технического творчества, исследовательской и проектной деятельности молодежи.
В рамках этого проекта ребята смогут получить начальные профессиональные навыки, развить инженерные, исследовательские навыки, изобретательское, творческое и проектное мышление при использовании самого современного оборудования и технологий. Для занятий выбраны следующие лаборатории: «Графический, промышленный дизайн/видеопроизводство» и «Архитектура и геоинформатика».
«Наши учащиеся поделились первыми впечатлениями — «интересно», «познавательно», «креативно». Данный перспективный проект будет продолжен и в следующем учебном году», — добавляет пресс-служба школы Черемушек.
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