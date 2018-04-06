Почти все вологодские школьники справились с проверочной работой по истории

98,5% одиннадцатиклассников успешно написали проверочную работу по истории. Тестирование проходило 21 марта.

Как сообщает областной Департамент образования, работы писали 949 человек. Из них 786 одиннадцатиклассников из 16 районов региона и 163 студента пяти колледжей и техникумов. Максимальный балл получили 255 человек, что составляет 26,9% от общего числа участников. Лишь 1,5% не справились с заданиями.

Согласно оценке экспертов, лучше всего вологодским подросткам даются задания с картинками, а также уровни, где требуется анализировать историческую информацию, представленную в формате текста, карты, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда. Эти задания успешно прошли 91,6% участников проверочной работы. Хорошо провели поиск исторической информации, умеют различать факты и мнения, исторические описания в источниках разного типа 89,6% школьников.

Напомним, что всероссийские проверочные работы являются итоговыми контрольными работами по отдельным предметам. Задания идентичны для участников по всей стране. При этом ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Их проходят те, кто не выбрал данный предмет для сдачи ЕГЭ. Эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.