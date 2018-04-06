Заочное обучение юристов и экономистов назвали фикцией

Минобрнауки полагает, что данная форма обучения неэффективна и предлагает заменить ее вечерне-заочной формой обучения.

За последний год мы убрали заочку первого высшего юридического образования. В ближайший год [из этой формы обучения] будут исключены экономисты. И мы считаем, что нужно потихоньку заменять заочку вечерне-заочной формой обучения,

— добавила она.

Министр назвала заочное обучение юристов и экономистов фикцией, которая «ни к чему хорошему не привела», а также напомнила, что именно заочка является источником внебюджетных доходов вузов, «далеким от желания научить кого-то чему-то». Во время дискуссии с аудиторией министр добавила, что со временем подобные изменения могут коснуться строителей, инженеров, энергетиков и ряда других специальностей.

Однако о полном исключении заочной формы речь не идет. Васильева считает, что она может рассматриваться в качестве повышения квалификации, когда у абитуриента уже есть какое-то базовое образование, и он выбирает близкую специальность для получения второго высшего образования. В иных случаях речь должна идти о каком-то ином, более углубленном способе обучения.