Ещё
Заочное обучение юристов и экономистов назвали фикцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заочное обучение юристов и экономистов назвали фикцией 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Минобрнауки полагает, что данная форма обучения неэффективна и предлагает заменить ее вечерне-заочной формой обучения.
Университеты в России должны перейти по ряду специальностей от заочной к вечерней форме обучения, сообщает ТАСС. С данным предложением выступила 6 апреля министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время встречи в Чите с профессорско-преподавательским составом вузов Забайкальского края.
За последний год мы убрали заочку первого высшего юридического образования. В ближайший год [из этой формы обучения] будут исключены экономисты. И мы считаем, что нужно потихоньку заменять заочку вечерне-заочной формой обучения,
— добавила она.
Министр назвала заочное обучение юристов и экономистов фикцией, которая «ни к чему хорошему не привела», а также напомнила, что именно заочка является источником внебюджетных доходов вузов, «далеким от желания научить кого-то чему-то». Во время дискуссии с аудиторией министр добавила, что со временем подобные изменения могут коснуться строителей, инженеров, энергетиков и ряда других специальностей.
Однако о полном исключении заочной формы речь не идет. Васильева считает, что она может рассматриваться в качестве повышения квалификации, когда у абитуриента уже есть какое-то базовое образование, и он выбирает близкую специальность для получения второго высшего образования. В иных случаях речь должна идти о каком-то ином, более углубленном способе обучения.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Центр Кудрина предложил реформировать образование за 8 триллионов рублей Стали известны имена победителей московского этапа Всероссийского конкурса чтецов Петиция в поддержку министра Васильевой и образовательных стандартов набирает обороты в сети
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов183
На Украине угрожают взорвать Крымский мост347
США ввели санкции против российских бизнесменов192
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах42
Малышева оправдалась за скандал с собаками639
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение