В МГТУ ГА прошли «Инженерные каникулы» 

В Московском государственном техническом университете гражданской авиации состоялись «Инженерные каникулы» — комплекс практических занятий для обучающихся в МГТУ ГА школьников по программе «Инженерный класс в московской школе», организованном по инициативе Департамента образования вузами в школах Москвы.
В первые дни апреля участники проекта получили возможность посетить ряд занятий, включающих теоретические и практические семинары по темам: «Антенны — просто о сложном», «Радиосистемы аэропортов и воздушных трасс для любопытных», «Радиоэлектроника на борту самолета» и др. Программа «каникул» позволила школьникам погрузиться как в историю авиации, так и в области аэродинамики, радиоэлектроники и шифрования.
«Участие в проекте «Инженерные классы» и проведение в МГТУ ГА «Инженерных каникул» для нас большая честь, поскольку мы работаем с новым поколением будущих авиационных инженеров. Ведь чем раньше мы начинаем обучать ребят, тем большему мы можем их научить. Реализация проекта «Инженерный класс в московской школе» идет полным ходом, а ее эффективность уже подтверждена. С каждым годом мы расширяем и улучшаем программы обучения!» — отметил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.