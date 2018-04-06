В МГТУ ГА прошли «Инженерные каникулы»

В Московском государственном техническом университете гражданской авиации состоялись «Инженерные каникулы» — комплекс практических занятий для обучающихся в МГТУ ГА школьников по программе «Инженерный класс в московской школе», организованном по инициативе Департамента образования вузами в школах Москвы

В первые дни апреля участники проекта получили возможность посетить ряд занятий, включающих теоретические и практические семинары по темам: «Антенны — просто о сложном», «Радиосистемы аэропортов и воздушных трасс для любопытных», «Радиоэлектроника на борту самолета» и др. Программа «каникул» позволила школьникам погрузиться как в историю авиации, так и в области аэродинамики, радиоэлектроники и шифрования.