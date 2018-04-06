Эксперт: Россия занимает важное место в международной организации «Университет Арктики»

ЯКУТСК , 6 апреля. / ТАСС /. Вузы, колледжи и НИИ России занимают активную позицию в международном консорциуме арктических и северных вузов «Университет Арктики», предлагая свое видение и варианты решения общих для Арктического региона проблем. Такое мнение высказала ТАСС в пятницу вице-президент Университета Арктики по межрегиональному сотрудничеству, советник ректора САФУ по международному сотрудничеству Марина Калинина

"Россия играет чрезвычайно важную роль в «Университете Арктики»: из 180 организаций, входящих в организацию, практически треть составляют университеты, колледжи, НИИ на территории России. Представить будущее этой организации без Российской Федерации просто невозможно. В России действует много тематических сетей организации — объединений ученых по актуальной арктической проблематике. Организация позволяет находить научные ответы на то, что происходит в Арктике, сделать это можно только совместными усилиями арктических стран", — сказала Калинина.

Кроме того, по словам Калининой, есть много возможностей и для студентов. «У нас есть образовательные программы. Одна из самых известных — это программа бакалавриата циркумполярного регионоведения. Например, студенты Северного (Арктического) федерального университета получили первые дипломы международного образца в 2006 году. Поскольку программа междисциплинарная, она интересна студентам из разных факультетов», — отметила она.

Заседание Правления международного консорциума арктических и северных вузов «Университет Арктики» открылось в пятницу в Якутске. Его участники обсуждают вопросы повышения академической мобильности и профессионального образования. Ожидается подписание соглашения между Университетом Арктики и минобрнауки региона, в частности по разработке совместной программы мобильности студентов вузов РФ и арктических стран.