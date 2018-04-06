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Эксперт: Россия занимает важное место в международной организации «Университет Арктики»
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Эксперт: Россия занимает важное место в международной организации «Университет Арктики» 

ТАСС 33 минуты назад
ЯКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Вузы, колледжи и НИИ России занимают активную позицию в международном консорциуме арктических и северных вузов «Университет Арктики», предлагая свое видение и варианты решения общих для Арктического региона проблем. Такое мнение высказала ТАСС в пятницу вице-президент Университета Арктики по межрегиональному сотрудничеству, советник ректора САФУ по международному сотрудничеству Марина Калинина.
"Россия играет чрезвычайно важную роль в «Университете Арктики»: из 180 организаций, входящих в организацию, практически треть составляют университеты, колледжи, НИИ на территории России. Представить будущее этой организации без Российской Федерации просто невозможно. В России действует много тематических сетей организации — объединений ученых по актуальной арктической проблематике. Организация позволяет находить научные ответы на то, что происходит в Арктике, сделать это можно только совместными усилиями арктических стран", — сказала Калинина.
Кроме того, по словам Калининой, есть много возможностей и для студентов. «У нас есть образовательные программы. Одна из самых известных — это программа бакалавриата циркумполярного регионоведения. Например, студенты Северного (Арктического) федерального университета получили первые дипломы международного образца в 2006 году. Поскольку программа междисциплинарная, она интересна студентам из разных факультетов», — отметила она.
Заседание Правления международного консорциума арктических и северных вузов «Университет Арктики» открылось в пятницу в Якутске. Его участники обсуждают вопросы повышения академической мобильности и профессионального образования. Ожидается подписание соглашения между Университетом Арктики и минобрнауки региона, в частности по разработке совместной программы мобильности студентов вузов РФ и арктических стран.
"Университет Арктики" — это сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. «Университет Арктики» является децентрализованной организацией, ее офисы размещаются на базе организаций-членов. На территории России действуют два административных офиса — исследовательский офис в Архангельске на базе САФУ и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске на базе СВФУ.
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