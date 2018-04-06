В детской музыкальной школе на Живописной пройдет день открытых дверей

В детской музыкальной школе имени В. В. Андреева Хорошево-Мневников 13 апреля пройдет день открытых дверей для родителей будущих учеников от 4-х лет.

— Мы расскажем о школе, ответим на интересующие вопросы, объясним, как записаться на бюджетное или на платное отделение, перевестись из другой музыкальной школы, представим спектр дополнительных услуг на базе нашей музыкальной школы. Наши учащиеся покажут несколько музыкальных номеров, — сообщили в администрации музыкальной школы.

Всех заинтересованных ждут в большом зале ДМШ имени В. В. Андреева по адресу улица Живописная, дом 1. Начало в 18.30. Контактные телефоны: 8 (495) 942-05-52, 8 (495) 942-10-01. (ео)