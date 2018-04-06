Профильная смена «Наука» стартовала в рамках реализации проекта «Нижегородский Сириус»

Профильная смена «Наука» стартовала в регионе на базе ДСООЦ «Лазурный» в рамках реализации проекта «Нижегородский Сириус». Проект реализовывается по поручению главы региона Глеба Никитина . Как сообщили в министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области , смена охватила 4 направления — математика, физика, химия и биология.

«Наша главная задача — апробировать новые программы, позволить детям пообщаться с учеными, с научными школами, выстроить взаимоотношения на равных и посмотреть, как наши наработки и предложения смогут реально воплотиться в жизнь. В дальнейшем итоги этой работы лягут в основу большой смены, которую мы планируем в августе с участием 300 ребят», — рассказал министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин

Участниками первой смены стали 60 одарённых детей, которые прошли предварительный очный отбор и доказали своё право на участие в профильной смене. Это представители образовательных организаций областного центра и 21 муниципалитета Нижегородской области.

«Я приехала сюда потому, что хочу получить больше знаний, которые помогут мне участвовать в олимпиадах, а в будущем —поступить в университет», — рассказала участница смены, 8-классница из Нижнего Новгорода Натальи Трегубенко.

Проект реализовывается при поддержке ННГУ им. Лобачевского. Смену в «Лазурном» открыла лекция ректора университета Евгения Чупрунова . «В этой смене собрались одаренные дети, с которыми мы будем работать — рассказывать о науке, об устройстве мира. Мы все хотим, чтобы наша страна была научно-технологической державой. А для этого мы должны сделать так, чтобы дети учили то, что сегодня очень нужно — физику, математику, химию, биологию», — рассказал Евгений Чупрунов.

Проект «Нижегородский Сириус» войдет в Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, которая разрабатывается по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина. Согласно планам, к 2035 годукаждый четвертый ребенок в Нижегородской области должен быть охвачен дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности. По мнению экспертов, участвующих в разработке стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, это одна из ключевых и приоритетных задач.

Как сообщили в региональном минобразования, на протяжении мая 2018 года министерство образования через организации-операторов организует отбор 300 одарённых детей в профильную смену, которая состоится с 7 по 31 августа 2018 года.

Напомним, 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил: «Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов наших детей. Такая система должна охватить всю территорию страны, интегрировать возможности таких площадок, как „Сириус“, „Кванториумы“, центры дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России ».

Справка.

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина. Цель работы Центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве.

Обучение проводят ведущие педагоги российских спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства. Образовательная программа включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, общеобразовательные занятия, комплекс оздоровительных процедур.

В 2017 году в Центре побывали 55 учащихся Нижегородской области, добившихся успехов в областях «Искусство», «Наука», «Литературное творчества», а также победители предметных олимпиад по русскому языку, литературе, физике, математике, информатике.