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Тематическую сеть по профобразованию предложили создать на базе колледжей РФ и Норвегии
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Тематическую сеть по профобразованию предложили создать на базе колледжей РФ и Норвегии 

ТАСС 43 минуты назад
ЯКУТСК, 6 апреля. /ТАСС /. Тематическую сеть по профобразованию для подготовки кадров в Арктике на базе российских и норвежских колледжей предложено создать в рамках международного консорциума «Университет Арктики». Заседание правления консорциума началось в пятницу в Якутске.
"Колледжам, которые готовят кадры для Арктики — оленеводов, технологов, механизаторов, важно объединить свои условия и делиться своими наработками. К сожалению, мы оторваны друг от друга, не используем лучший опыт друг друга. В частности, в России в трех региональных колледжах готовят оленеводов, в Норвегии есть Международный центр оленеводства, специализированный колледж. На этой базе предлагаем открыть тематическую сеть арктического профобразования", — сказала директор Арктического колледжа народов Севера Нижнеколымского района Якутии Елена Антипина, обращаясь к руководству консорциума.
Идею поддержал президент Университета Арктики Ларс Куллеруд: «Ваша идея заслуживает поддержки. Мы рассмотрим это предложение. Думаю, что учебным заведениям России и Норвегии, возможно других членов Университета Арктики, важно объединиться в такую тематическую сеть», — сказал он.
Заседание Правления международного консорциума арктических и северных вузов «Университет Арктики» открылось в пятницу в Якутске. Его участники обсуждают вопросы повышения академической мобильности и профессионального образования.
Университет Арктики
Членами международного консорциума арктических и северных вузов «Университет Арктики» являются свыше 50 образовательных организаций из России. Университет Арктики — сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. Университет Арктики является децентрализованной организацией, ее офисы размещаются на базе организаций-членов. На территории России действуют два административных офиса: исследовательский офис в Архангельске (на базе САФУ) и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске (на базе СВФУ).
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