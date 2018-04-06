Нюансы разработок в Арктике. Студенты предлагают новые решения

Развитию Арктики в этом году посвятили крупнейшее соревнование по решению инженерных кейсов — Международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

Региональные этапы студенческой лиги конкурса проходят в 55 университетах России и восьми вузах стран СНГ. В Тюменском индустриальном университете за место в финале борются 32 команды в трех номинациях: «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика» и новом направлении чемпионата — «Нефтехимия».

Директор фонда «Надежная смена» Артем Королев отметил, студенты получат новые профессиональные и личностные знания, чтобы стать успешными после окончания вуза. Кроме того, чемпионат — это популяризация инженерно-технического образования, компаний отрасли и вузов, которые готовят студентов по этим направлениям. Чтобы попасть в финал, команда должна успешно презентовать предложенные экспертами кейсы, над решением которых студенты работали последние несколько дней.

«Наша команда представит план разработки месторождения, начиная от геологических исследований и заканчивая экономическим обоснованием. Задание интересное, поскольку месторождение находится на шельфе, и нужно учесть много нюансов. Разработки в Арктике очень перспективны, там сосредоточены серьезные запасы природных ископаемых, — сказали студенты Тюменского индустриального университета Максим Воронов, Александр Воронин и Никита Уткин. — Участие в подобных конкурсах — отличный опыт, мы получаем новые знания и можем проявить себя».

За успехами студентов в составе экспертной комиссии наблюдают и партнеры чемпионата — представители отраслевых компаний. Сергей Аверьянов из «Уватнефтегаза» заверил, что лучшие команды пригласят на практику в компанию. По словам представляющего СИБУР Анаса Гайнуллина, участие в конкурсе станет важной вехой для каждого студента. По статистике последних пяти лет, которую ведет Фонд «Надежная смена», около 80% участников отборочного или финального этапов получают от предприятий предложения о прохождении практики, работы или финансировании исследовательских проектов.

Заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн подчеркнул важность прикладного характера чемпионата и возросшую роль представителей инженерных специальностей в экономике региона.

«Несколько лет назад мы поняли, что существует некий перекос, нам нужны в первую очередь инженерные кадры, это реальный сектор экономики, внутренний валовый продукт. Я по-хорошему завидую тому, что вы получаете инженерное образование и у вас есть возможность участвовать в большом созидательном процессе», — сказал он.

Победители отборочного тура международного чемпионата примут участие в финальном этапе, — сообщает «Тюменская линия». Он пройдет в Москве в конце мая.

Напомним, в 2015 году студенты ТИУ выиграли финал чемпионата в направлении «Нефтегазовое дело», университет получил награду за лучшую организацию отборочного этапа.