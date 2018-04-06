Каждый пункт приема ЕГЭ-2018 в Подмосковье оснастят сканерами

right"Пункты, где будет проходить сдача единого госэкзамена в этом году, будут оснащены сканирующим оборудованием. Каждая работа будет отсканирована и отправлена в центр обработки. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность что-то поправить в работах", — сообщила Захарова на пресс-конференции в Москве.

Также в дни сдачи экзаменов аудитории и коридоры учебных заведений будут оснащены камерами видеонаблюдения. Изображение будет транслироваться в информационный центр, где находятся представители общественного контроля.