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Каждый пункт приема ЕГЭ-2018 в Подмосковье оснастят сканерами
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Каждый пункт приема ЕГЭ-2018 в Подмосковье оснастят сканерами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апреля — РИА Новости. Каждый пункт приёма единого госэкзамена в Подмосковье оснастят сканерами, сообщила министр образования региона Марина Захарова.
right"Пункты, где будет проходить сдача единого госэкзамена в этом году, будут оснащены сканирующим оборудованием. Каждая работа будет отсканирована и отправлена в центр обработки. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность что-то поправить в работах", — сообщила Захарова на пресс-конференции в Москве.
Также в дни сдачи экзаменов аудитории и коридоры учебных заведений будут оснащены камерами видеонаблюдения. Изображение будет транслироваться в информационный центр, где находятся представители общественного контроля.
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