Ещё
В Казани готовят роботов к чемпионатам по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин уволил одиннадцать генералов
Путин уволил одиннадцать генералов

В Казани готовят роботов к чемпионатам по футболу 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Казанские студенты готовят технику для чемпионатов по футболу среди роботов.
Президент РТ Рустам Минниханов и министр связи РФ Николай Никифоров посетили экспозицию с разработками ученых в сфере робототехники и 3D-моделирования в Инженерном институте Казанского федерального университет. Студенты вуза и учащиеся ИТ-лицея при КФУ продемонстрировали свои разработки: антропоморфных роботов-спасателей, роботов-футболистов, манипуляторы и др. Они используются для обучения робототехнике студентов и школьников. «Это новые возможности Казанского федерального университета. То, что мы увидели, впечатляет. Главное, что благодаря этому студенты будут интегрированы в процессы в сфере робототехники», — отметил Президент РТ.
«Мы готовим специалистов по работе с робототехникой, ведь зачастую материальная составляющая есть, но существует проблема с кадрами — их нет или не хватает», — отметил инженер-проектировщик, специалист направления «робототехника» в вузе Рамиль Хисамутдинов. Под его руководством студенты обучаются работе с аналогом известного робота Федора — антропоморфного робота-спасателя, который копирует движения человека с надетыми на тело датчиками и может использоваться для работ в условиях, в которых человек работать не в состоянии.
Среди разработок студентов института — роботы-футболисты. «Футбол среди роботов быстро набирает популярность во всем мире. Три робота, которые представлены на экспозиции, спроектированы в стенах вуза, а многие комплектующие распечатаны здесь же на 3D-принтере, — рассказал специалист направления „робототехника“ на кафедре качества Инженерного института КФУ Андрей Фадеев. — „Футболисты“ уже умеют выполнять сложные задачи — ходить, распознавать мяч и вставать после падения, а умение бегать и распознавать свои ворота и ворота соперника — это пока цели на будущее.
Планируем показать подобие соревнований уже к Чемпионату мира по футболу-2018, а в дальнейшем принять участие в российских состязаниях по футболу среди роботов. Минимальное число роботов-участников — три — у нас уже есть».
АиФ Казань: последние новости
Татарстанцы могут сразиться в конкурсе самых «убитых» дорог Назвавший журналистов «слугами» депутат от Татарстана принес свои извинения В Татарстане заработала программа переселения соотечественников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах38
На Украине угрожают взорвать Крымский мост402
Малышева оправдалась за скандал с собаками620
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова7
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным565
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение