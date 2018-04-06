В Казани готовят роботов к чемпионатам по футболу

Казанские студенты готовят технику для чемпионатов по футболу среди роботов.

Президент РТ Рустам Минниханов и министр связи РФ Николай Никифоров посетили экспозицию с разработками ученых в сфере робототехники и 3D-моделирования в Инженерном институте Казанского федерального университет. Студенты вуза и учащиеся ИТ-лицея при КФУ продемонстрировали свои разработки: антропоморфных роботов-спасателей, роботов-футболистов, манипуляторы и др. Они используются для обучения робототехнике студентов и школьников. «Это новые возможности Казанского федерального университета. То, что мы увидели, впечатляет. Главное, что благодаря этому студенты будут интегрированы в процессы в сфере робототехники», — отметил Президент РТ.

«Мы готовим специалистов по работе с робототехникой, ведь зачастую материальная составляющая есть, но существует проблема с кадрами — их нет или не хватает», — отметил инженер-проектировщик, специалист направления «робототехника» в вузе Рамиль Хисамутдинов. Под его руководством студенты обучаются работе с аналогом известного робота Федора — антропоморфного робота-спасателя, который копирует движения человека с надетыми на тело датчиками и может использоваться для работ в условиях, в которых человек работать не в состоянии.

Среди разработок студентов института — роботы-футболисты. «Футбол среди роботов быстро набирает популярность во всем мире. Три робота, которые представлены на экспозиции, спроектированы в стенах вуза, а многие комплектующие распечатаны здесь же на 3D-принтере, — рассказал специалист направления „робототехника“ на кафедре качества Инженерного института КФУ Андрей Фадеев . — „Футболисты“ уже умеют выполнять сложные задачи — ходить, распознавать мяч и вставать после падения, а умение бегать и распознавать свои ворота и ворота соперника — это пока цели на будущее.

Планируем показать подобие соревнований уже к Чемпионату мира по футболу-2018, а в дальнейшем принять участие в российских состязаниях по футболу среди роботов. Минимальное число роботов-участников — три — у нас уже есть».