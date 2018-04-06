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В Воронежском опорном вузе подвели итоги конкурса «Лучшая комната общежития»
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В Воронежском опорном вузе подвели итоги конкурса «Лучшая комната общежития» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
popupПобедители получили сертификаты на приобретение бытовой и компьютерной техники.
В Воронежском опорном вузе в рамках мероприятий «Студенческого марафона ВГТУ» провели конкурс на лучшую комнату общежития в студенческом городке (Московский проспект и ул. 20-летия Октября). В нём участвовало более 40 комнат. Конкурсная комиссия состояла из сотрудников управления воспитательной работы и молодежной политики, заместителей деканов по воспитательной работе и студентов. Они определили 10 финалистов, из них выбрали победителей. Лучшими признали комнаты №413/1 общежития №3 (Московский проспект) и №506 общежития №5 (ул. 20-летия Октября). На заседании Учёного совета ректор университета Сергей Колодяжный вручил дипломы и сертификаты на приобретение бытовой и компьютерной техники.
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