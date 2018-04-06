Институт педиатрии станет участником «Школы педиатра» 

Союз педиатров России запланировал провести в 2018 году серию региональных образовательных мероприятий «Школа педиатра: орфанные заболевания. Их целью станет актуализация вопросов диагностики и лечения редких и ультра-редких заболеваний у детей.
Первая школа пройдет 17 мая на базе Воронежской областной клинической больницы №1.
Проведение серии мероприятий стало возможным благодаря „Обществу по развитию медицины и здравоохранения“.
Заявки на проведение школы в регионе принимаются по адресу: info@ormiz.ru