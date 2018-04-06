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Институт педиатрии станет участником «Школы педиатра»
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Институт педиатрии станет участником «Школы педиатра» 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Союз педиатров России запланировал провести в 2018 году серию региональных образовательных мероприятий «Школа педиатра: орфанные заболевания. Их целью станет актуализация вопросов диагностики и лечения редких и ультра-редких заболеваний у детей.
Первая школа пройдет 17 мая на базе Воронежской областной клинической больницы №1.
Проведение серии мероприятий стало возможным благодаря „Обществу по развитию медицины и здравоохранения“.
Заявки на проведение школы в регионе принимаются по адресу: info@ormiz.ru
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