Юные инспекторы движения школы № 1507 приняли участие в конкурсе

4 апреля команда юных инспекторов движения в состав которой вошли учащиеся 5 «В» класса, приняла участие в межрайонном этапе конкурса— слёта ЮИД «Безопасное колесо».

«Ребята», — сообщается на сайте школы № 1507 — «показали свои знания правил дорожного движения, навыки оказания первой медицинской помощи. По итогам конкурса команда заняла 3 место».

Основной целью Слёта является улучшение профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.