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Юные инспекторы движения школы № 1507 приняли участие в конкурсе
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Юные инспекторы движения школы № 1507 приняли участие в конкурсе 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
4 апреля команда юных инспекторов движения в состав которой вошли учащиеся 5 «В» класса, приняла участие в межрайонном этапе конкурса— слёта ЮИД «Безопасное колесо».
«Ребята», — сообщается на сайте школы № 1507 — «показали свои знания правил дорожного движения, навыки оказания первой медицинской помощи. По итогам конкурса команда заняла 3 место».
Основной целью Слёта является улучшение профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
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