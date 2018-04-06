Проекты на английском языке подготовили школьники Некрасовки

В здании «Исток» школы № 2051 района Некрасовка прошел школьный этап конкурсов проектов на английском языке «Лингвиненок».

— Ребята провели колоссальную работу. Темы проектов были разнообразными: учащиеся 3-х и 4-х классов рассказали о своих увлечениях, о защите окружающей среды и животных, о том, как правильно распланировать свой рабочий день и как стать успешнее в школе. Было действительно интересно, — отметили в учреждении.

По итогам мероприятия, в городском этапе конкурса примут участие Азиза Улямаева из 4 «Г», Владислав Стаканов из 3 «И», Артем Агабекян, Екатерина Ефимович и Алена Порецкова из 4 «Б». (вт)