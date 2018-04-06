Школьники из Рязанского посетили Московский музей образования

Учащиеся школы №2090 имени Паперника стали участниками экскурсии по Московскому музею образования. Об этом рассказали в администрации школы.

— Ребятам рассказали о том, сколько разных народов живет в нашем государстве, какие культуры соседствуют друг с другом. Но больше всего нам понравился рассказ о том, как учатся дети кочевых народов Крайнего Севера. Работники музея с такой любовью и трепетом знакомят посетителей с историей образования, что нам приятно быть причастными к этому удивительному миру открытий, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №2090 расположена по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)