Рособрнадзор лишил лицензий ещё два вуза

Рособрнадзор лишил лицензий ещё два высших учебных заведения. Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные ведомства, речь идёт о нижегородском филиале Университета российского инновационного образования и Институте экономики. Еще одно учебное заведение — Первый московский юридический институт — приостановил деятельность на основании проверок, отмечает RT.

Напомним, ранее в отношении Института социально-экономического прогнозирования и моделирования, а также Гуманитарного института был введен запрет на прием абитуриентов.