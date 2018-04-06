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Рособрнадзор лишил лицензий ещё два вуза
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Рособрнадзор лишил лицензий ещё два вуза 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Рособрнадзор лишил лицензий ещё два высших учебных заведения. Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные ведомства, речь идёт о нижегородском филиале Университета российского инновационного образования и Институте экономики. Еще одно учебное заведение — Первый московский юридический институт — приостановил деятельность на основании проверок, отмечает RT.
Напомним, ранее в отношении Института социально-экономического прогнозирования и моделирования, а также Гуманитарного института был введен запрет на прием абитуриентов.
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