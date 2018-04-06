Институт педиатрии примет участие в «Школе педиатра»

В 2018 году Союз педиатров России планирует проведение серии региональных образовательных мероприятий: «Школа педиатра: орфанные заболевания».

Первая школа пройдет 17 мая на базе Воронежской областной клинической больницы №1.

Целью мероприятие стала актуализация вопросов диагностики и лечения редких и ультра-редких заболеваний у детей. Проведение серии мероприятий стало возможным благодаря «Обществу по развитию медицины и здравоохранения».

Заявки на проведение школы в регионе принимаются по адресу: info@ormiz.ru